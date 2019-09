Teleperformance : Credit suisse passe à l'achat

04/09/2019 | 11:05

Jusqu'alors neutre sur le dossier Telepeformance, Credit suisse est passé à l'achat ('surperformance') ce matin. Son objectif de cours a été parallèlement relevé de 160 à 225 euros.



En substance, les analystes estiment que le cours actuel du titre ne fait pas justice à la croissance organique du groupe, qui a dépassé 5% pendant 29 trimestres consécutifs. Ni à la diversification du spécialiste des centres d'appels vers par exemple la modération de contenus, et d'ailleurs la montée en puissance des 'e-clients', dont la part dans le CA est passée de 5% à 22% entre 2012 et le 1er semestre 2019. La capacité du groupe à réaliser de belles acquisitions relutives constitue également un catalyseur aux yeux de Credit suisse.





