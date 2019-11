Teleperformance : Deutsche Bank initie à l'achat

27/11/2019 | 09:13

Deutsche Bank a entamé le suivi de l'action Teleperformance avec un premier conseil d'achat assorti d'un objectif de cours de 240 euros.



Les analystes distinguent le groupe français pour son rang de leader et sa part d'environ 6% du marché mondial de la relation client externalisée, qui au total pèse quelque 90 milliards de dollars et affiche une croissance annuelle de l'ordre de 5%.



Selon 'Deutsche', le taux d'externalisation n'est encore que de l'ordre de 26%, mais il a vocation à progresser.





