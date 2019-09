Teleperformance : Goldman Sachs reprend le suivi à l'achat

19/09/2019 | 09:53

Le bureau d'études Goldman Sachs a repris le suivi de l'action Teleperformance avec un conseil d'achat et un objectif de cours de 245 euros à un horizon de 12 mois. Soit un potentiel de hausse supérieur à 25%.



Certes, les performances et le parcours boursier du titre sont flatteurs. Mais Goldman Sachs estime que l'histoire n'est pas terminée et que Teleperformance 'continuera d'afficher une croissance organique soutenue doublée d'une légère amélioration des marges'. De ce fait, entre 2019 et 2023, la progression du CA à données comparables devrait être de l'ordre de 8% l'an, ce qui ferait levier sur un bénéfice par action attendu parallèlement en hausse de 11%.



'Bien que Teleperformance se soit fortement apprécié ce dernières années, le titre présente toujours une décote relativement aux autres groupes à croissance soutenue et au secteur des technologies de l'information', indique une note.





