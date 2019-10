Teleperformance : Morgan Stanley positif avant le CMD

04/10/2019 | 12:17

Morgan Stanley a confirmé son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action Teleperformance en vue des journées investisseurs (Capital markets day ou CMD, en anglais) qui seront organisées les 16 et 17 octobre en Californie. L'objectif de cours est de 215 euros.



A l'occasion de l'événement, le groupe spécialiste des centres d'appels et de la traduction devrait mettre à jour ses perspectives de long terme pour la première fois depuis le 3ème trimestre 2017. Morgan Stanley s'attend au relèvement des prévisions à horizon 2022.







Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.