Teleperformance : Morgan Stanley rehausse sa cible

22/05/2019 | 11:11

Morgan Stanley réaffirme son conseil 'surpondérer' et relève son objectif de cours de 185 à 200 euros sur Teleperformance, mettant en avant la modération de contenus comme semblant être une importante composante de la 'boite noire' de croissance du groupe.



'Le secteur de la modération de contenus des médias sociaux est taciturne. Or il est large, s'accroit exponentiellement, soutenu par un durcissement des réglementations, et est d'une ampleur que peu de prestataires extérieurs peuvent gérer', note le broker.



