Téléperformance : Oddo confirme son opinion avant le CMD

08/10/2019 | 10:01

Téléperformance va présenter, au cours d'un CMD le 17 octobre, sa stratégie Digitale. Avant cette réunion, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 227 E.



' Il reviendra notamment sur l'intégration d'Intelenet et ses synergies potentielles visant à soutenir, voire accélérer, la croissance organique ' indique Oddo.



' A cette occasion, nous n'excluons pas que les objectifs MT (CA 6 MdE ; EBITA 850 ME) soient réhaussés. Un CA de 7 MdE et un EBITA de 1 MdE semblent cohérents avec, potentiellement, de nouvelles acquisitions (VE 1-1.5 MdE) relutives ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.