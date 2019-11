Le point sur les changements de recommandations à Paris

PARIS, 28 novembre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris. * SOITEC - Berenberg a relevé son objectif de cours à 140 euros contre 117 euros et reste à l'achat. A 8h20 GMT, le titre perd 3,29% à 111,7 euros après ses résultats semestriels. * TELEPERFORMANCE - JPMorgan entame le suivi du titre à "surpondérer" avec un objectif de cours de 240 euros. HSBC a relevé son objectif de cours à 235 euros contre 225 euros. * PIERRE ET VACANCES - Portzamparc a relevé son objectif de cours à 19,5 euros contre 18 euros et reste à renforcer. Le titre prend 1,39% à 16,08 euros. * VALNEVA - Portzamparc a relevé sa recommandation à "acheter" contre "renforcer" et son objectif de cours à 3,8 euros contre 3,5 euros. (Service Marchés)

0