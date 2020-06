TELEPERFORMANCE : JPMorgan revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan rehausse son objectif de cours de 230 à 250 euros et maintient sa recommandation à Surpondérer sur Teleperformance. La maison d'études précise avoir mis à jour son modèle de valorisation afin de tenir compte d'ajustements mineurs et justifie sa revalorisation à la hausse par l'augmentation des multiples des pairs du spécialiste des prestations de services externalisés et de conseil aux entreprises. Le broker anticipe néanmoins un bénéfice par action ajusté de 7,5 euros pour 2020 et de 8,5 euros pour l'exercice 2021 contre respectivement 7,6 et 8,7 euros dans sa précédente note.