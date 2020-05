TELEPERFORMANCE : annonce le déploiement mondial de TP Cloud Campus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Teleperformance a annoncé avoir déployé au niveau mondial un nouveau modèle de télétravail : Teleperformance Cloud Campus (TP Cloud Campus). La société a précisé qu'avant même le début de la crise sanitaire mondiale, le groupe travaillait sur la conception d'un modèle de travail optimisé reposant sur des équipes virtuelles, mondiales et connectées. Il ajoute que ces travaux visaient à améliorer l'expérience client et les performances opérationnelles, ainsi que le bien-être et l'engagement des collaborateurs.Le déploiement de Teleperformance Cloud Campus a commencé dès 2019 dans divers secteurs d'activité tels que le e-commerce, les services aux collectivités, les télécommunications et la santé. Les fonctionnalités incluent notamment : le recrutement " virtuel " de talents, la formation, le développement, le coaching, le team-building, la formation, les interactions avec les clients, le contrôle qualité, le management et un environnement propice au bien-être et à une vie sociale de qualité pour les collaborateurs. Cette solution faisant appel à la gamification offre également aux employés des moyens de divertissement, d'apprentissage et de contacts dans le cadre de la nouvelle " vie de campus " de Teleperformance.La proposition de valeur pour les clients repose sur le meilleur accompagnement pour assurer la continuité de leurs activités, l'amélioration de la performance des agents, le renforcement de la sécurité des données, une flexibilité sans équivalent à l'échelle mondiale et la capacité d'interagir à tout moment avec les équipes dédiées de Teleperformance.