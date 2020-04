TELEPERFORMANCE : fournit une assistance mondiale sur le Covid-19

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Teleperformance a annoncé, mercredi 22 avril, qu'il délivrait une large gamme de services essentiels d'assistance à distance pour aider les gouvernements dans leur lutte contre le Covid-19 partout dans le monde. Les services offerts dans le secteur public comprennent les services d'information et d'assistance aux particuliers aux niveaux local, régional et national dans 13 pays. Parallèlement aux hotlines Covid-19, la société continue de fournir une grande variété de services essentiels dans 80 pays et couvrant 160 marchés.L'entreprise est en mesure de répondre rapidement aux situations d'urgence rencontrées par les gouvernements, avec la mise en place de solutions de back-office et de service d'assistance en quelques heures ou plusieurs jours en fonction des besoins. Les 13 pays soutenus par le groupe dans la gestion de leurs hotlines Covid-19 sont la Colombie, le Salvador, la France, la Grèce, l'Inde, l'Italie, le Liban, Madagascar, la Russie, Singapour, la Tunisie, les Émirats arabes unis et le Royaume- Uni.