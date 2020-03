TELEPERFORMANCE : les investisseurs font fi de la suspension des objectifs 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La mauvaise annonce de la suspension des objectifs 2020 glisse sur Teleperformance. Le titre du spécialiste des prestations de services externalisés et de conseil aux entreprises superforme les marchés et progresse de 9,01% à 169,30 euros malgré la déclaration de l'abandon des perspectives 2020 précisées par la société lors de la publication de ces résultats annuels le 20 février dernier. Il avait alors anticipé une croissance du chiffre d'affaires supérieure ou égale à 7 % à données comparables et une progression supérieure ou égale à 10 points de base de la marge d'Ebita courant.L'entreprise a précisé, qu'à ce stade, il ne remet pas en cause le versement d'un dividende de 2,40 euros par action au titre de l'année 2019.Côté analyste, Credit Suisse met en avant la diversification géographique des marchés ainsi que de la clientèle de la société. Elle souligne également sa confiance dans la capacité du groupe à faire évoluer son offre technologique et à réaliser une croissance rentable. Le broker réduit néanmoins ses estimations de bénéfice par action de 11% pour l'exercice 2020. Le broker abaisse en conséquence son objectif de cours de 260 à 200 euros tout en réitérant son opinion à Surperformer sur le titre.Teleperformance a également précisé, qu'au regard du contexte de la crise sanitaire actuelle, le Conseil d'administration de la société a décidé ce jour de reporter au 26 juin 2020 l'Assemblée générale annuelle des actionnaires initialement prévue le 16 avril 2020." Dans ce contexte particulier, nous mettons tout en œuvre pour garantir la poursuite de l'activité de nos clients. Au regard de la crise systémique que nous commençons à vivre actuellement, il n'est pas possible aujourd'hui d'évaluer l'impact de celle-ci. Nous prenons les mesures adéquates pour surmonter cette épreuve et rester agile et performant. Nous actualiserons nos perspectives dès que l'environnement sanitaire et économique sera plus stable. " a déclaré Daniel Julien, son président directeur général." Le groupe bénéficie d'une structure financière solide et prend toutes les mesures nécessaires afin de limiter au maximum les effets négatifs de cette crise sur sa rentabilité et sa liquidité. Les outils de financement dont le groupe dispose aujourd'hui et qu'il renforce activement lui permettent de faire face aux aléas de cette crise ", a ajouté l'entreprise.