TELEPERFORMANCE relève son objectif de croissance annuelle, le titre bien orienté

Teleperformance gagne 2,94% à 210 euros et signe l'une des plus fortes hausses du SBF 120 après avoir relevé son objectif de croissance pour 2019. Le spécialiste de la gestion omnicanal de l’expérience client externalisée table désormais sur une croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 10% à données comparables, contre une croissance "supérieure ou égale à 8,5%" auparavant.Les investisseurs sont enthousiastes, d'autant plus que Teleperformance a confirmé son objectif de croissance de la marge d'Ebita courant sur chiffre d'affaires supérieure ou égale à 20 points de base. Les objectifs financiers 2022 sont également maintenus.Et ce, dans le sillage d'un solide point d'activité du troisième trimestre 2019 où Teleperformance a publié un chiffre d'affaires de 1,352 milliard d'euros sur la période, en hausse de 13,5% à données comparables sur un an (contre un consensus de 9,2%).UBS souligne qu'il s'agit d'une forte accélération par rapport au deuxième trimestre (11%)."Nous avons réalisé un excellent 3ème trimestre, avec une croissance organique de nos activités de près de 14% : c'est le trentième trimestre consécutif de croissance organique supérieure à 5%, et surtout la plus forte croissance trimestrielle jamais enregistrée depuis 7 ans", s'est félicité Daniel Julien, le PDG.Pour les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires a ainsi atteint 3,916 milliards d'euros, soit une progression de 11,5% à données comparables.In Fine, UBS a réitéré sa recommandation Achat sur Teleperformance, ainsi que son objectif de cours de 215 euros.Selon des sources de marché, Morgan Stanley a par ailleurs maintenu son conseil Surpondérer sur la valeur et relevé son objectif de cours de 215 à 230 euros.