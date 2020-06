TELEPERFORMANCE va remplacer SODEXO au sein du CAC 40

0

Exit Sodexo, welcome Teleperformance ! La pandémie de Covid-19 a rebattu les cartes de l'indice phare parisien. L’expert des centres d’appels se substituera au spécialiste de la restauration collective au sein de l’indice CAC 40 dès le 22 juin prochain. Telle est la décision du conseil scientifique des indices d'Euronext à l'issue de sa revue trimestrielle du 11 juin. C'est ainsi la consécration pour Teleperformance (+0,05% à 210,40 euros) dont la capitalisation boursière est supérieure à 12 milliards d'euros.Si le titre ne perd que 4% depuis le début de l'année il n'a, en revanche, pas bénéficié de l'annonce de sa future entrée dans l'indice suite a la dégradation d'un broker. Morgan Stanley a, en effet, abaissé sa recommandation de Surpondérer à Pondération en ligne et revu son objectif de cours à la baisse en le passant de 230 à 220 euros sur le titre. La maison d'études abaisse notamment ses anticipations de bénéfice par action sur le prestataire de services externalisés et de conseil aux entreprises." Depuis sa création en 1978, Teleperformance a connu un développement rapide et un enrichissement continu de son portefeuille d'activités, grâce à une croissance organique régulière et une stratégie d'acquisitions ciblées, porteuses de valeur ajoutée. Le groupe est aujourd'hui un leader mondial de l'expérience client et des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, employant plus de 330 000 personnes réparties dans 80 pays, et régulièrement reconnu comme un employeur de référence sur son secteur", a déclaré Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance."L'entrée de Teleperformance dans l'indice CAC 40 distingue le succès d'un parcours engagé il y a plus de 40 ans avec, notamment, un chiffre d'affaires et une capitalisation boursière multipliés respectivement par près de 3 et près de 10 sur les dix dernières années", a ajouté le dirigeant.La crise sanitaire a eu, en revanche, un impact catastrophique sur Sodexo (+4,47% à 64,98 euros) dont le cours de Bourse a reculé de prés de 40% depuis le début de l'année correspondant à une baisse de plus de 6 milliards d'euros de capitalisation boursière.L'indice SBF 120 va également connaître quelques changements puisque Albioma, Neoen et Robertet remplaceront, au 22 juin également, Europcar Mobility, Quadient (ex-Neopost) et Verallia.