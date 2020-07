Teleperformance: Bilan semestriel du contrat de liquidité

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par Teleperformance (Paris:TEP) à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 3 001 titres

- 9 455 165,14 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 3 554

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 3 404

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 201 249 titres pour 41 848 983,41 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 208 235 titres pour 44 258 896,49 €

Il est rappelé, qu’au 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 9 987 titres

- 7 056 821,31 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 576

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 540

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 97 060 titres pour 19 214 990,27 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 93 499 titres pour 18 642 964,51 €

Il est également rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 14 000 titres

- 6 135 798,16 € en espèces.

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR EUR Total 3,554 201 249 41 848 983.41 3,404 208 235 44 258 896.49 2/1/2020 - - - 14 684 149 925.96 3/1/2020 11 500 109 200.00 - - - 6/1/2020 57 2 050 442 984.50 18 700 152 278.00 7/1/2020 2 168 36 576.96 21 1 100 240 900.00 8/1/2020 2 200 43 660.00 51 4 000 884 200.00 9/1/2020 4 100 22 180.00 17 1 000 224 900.00 10/1/2020 36 1 700 378 080.00 3 181 40 379.29 13/01/2020 7 400 88 440.00 9 419 93 319.68 14/01/2020 19 700 154 980.00 15 500 111 440.00 15/01/2020 - - - 37 1 412 315 158.40 16/01/2020 - - - 15 688 155 137.12 17/01/2020 - - - 35 1 500 341 595.00 20/01/2020 10 500 113 200.00 - - - 21/01/2020 26 1 200 272 256.00 4 400 90 920.00 22/01/2020 - - - 45 1 900 435 385.00 23/01/2020 20 1 000 228 100.00 - - - 24/01/2020 - - - 15 1 100 254 100.00 27/01/2020 32 1 600 367 184.00 - - - 28/01/2020 55 1 900 433 580.00 14 800 184 944.00 29/01/2020 3 131 30 097.25 51 1 700 393 788.00 30/01/2020 26 1 269 292 301.46 23 1 100 255 497.00 31/01/2020 109 3 992 914 726.88 15 600 140 118.00 3/2/2020 - - - 55 2 800 647 248.00 4/2/2020 3 100 23 100.00 9 400 93 320.00 5/2/2020 5 200 46 500.00 18 1 200 281 880.00 6/2/2020 11 600 140 460.00 15 1 100 260 722.00 7/2/2020 22 900 212 580.00 2 100 23 820.00 10/2/2020 18 1 100 259 160.00 5 300 70 959.00 11/2/2020 - - - 45 1 746 415 041.66 12/2/2020 27 2 606 618 143.20 10 216 51 885.36 13/02/2020 10 294 69 678.00 30 1 429 342 745.65 14/02/2020 12 335 80 540.70 30 923 223 430.61 17/02/2020 2 200 48 300.00 6 237 57 555.45 18/02/2020 53 2 303 561 079.89 34 1 500 368 160.00 19/02/2020 37 1 697 413 660.72 26 1 400 343 896.00 20/02/2020 46 3 621 875 594.01 21 813 199 558.98 21/02/2020 73 8 956 2 056 566.28 97 10 227 2 425 026.24 24/02/2020 140 5 900 1 386 500.00 13 1 900 448 438.00 25/02/2020 94 6 548 1 523 588.64 62 2 369 561 381.93 26/02/2020 87 3 600 819 504.00 104 5 545 1 286 495.45 27/02/2020 105 5 600 1 284 584.00 22 1 300 302 757.00 28/02/2020 170 7 156 1 582 907.20 20 625 139 918.75 2/3/2020 38 1 144 248 808.56 171 7 477 1 674 848.00 3/3/2020 - - - 98 4 298 999 671.82 4/3/2020 - - - 34 1 826 432 305.50 5/3/2020 47 2 800 653 772.00 2 10 2 382.00 6/3/2020 124 5 315 1 207 674.30 2 200 45 980.00 9/3/2020 140 10 585 2 258 309.75 32 2 600 559 286.00 10/3/2020 21 1 006 208 885.84 31 1 615 346 772.80 11/3/2020 87 4 894 1 003 172.12 22 1 000 210 200.00 12/3/2020 120 7 000 1 322 440.00 - - - 13/03/2020 28 1 700 294 287.00 33 1 700 299 880.00 16/03/2020 85 5 000 809 150.00 53 3 000 496 470.00 17/03/2020 51 3 100 488 033.00 43 2 100 350 700.00 18/03/2020 68 3 000 461 310.00 82 4 200 679 014.00 19/03/2020 80 3 200 510 112.00 61 3 700 632 330.00 20/03/2020 26 571 98 948.59 19 1 300 235 274.00 23/03/2020 102 5 829 944 064.84 21 700 123 480.00 24/03/2020 13 400 61 820.00 81 3 900 648 531.00 25/03/2020 81 4 400 712 404.00 7 300 52 869.00 26/03/2020 24 1 600 249 056.00 40 2 566 422 722.84 27/03/2020 19 700 115 283.00 44 4 234 736 292.60 30/03/2020 7 400 69 600.00 2 200 35 800.00 31/03/2020 - - - 95 5 499 1 040 905.71 1/4/2020 99 3 900 707 811.00 - - - 2/4/2020 28 2 600 462 124.00 1 56 10 360.00 3/4/2020 63 3 000 519 450.00 - - - 6/4/2020 - - - 43 2 800 493 136.00 7/4/2020 - - - 48 4 150 766 878.50 8/4/2020 - - - 39 1 994 379 278.74 9/4/2020 - - - 58 3 800 758 746.00 14/04/2020 - - - 70 4 415 925 384.00 15/04/2020 99 5 000 980 900.00 - - - 16/04/2020 36 3 312 624 411.36 - - - 17/04/2020 - - - 74 4 600 901 600.00 20/04/2020 - - - 4 200 39 920.00 21/04/2020 68 2 200 420 156.00 - - - 22/04/2020 8 600 113 310.00 21 1 200 234 240.00 23/04/2020 4 200 37 680.00 44 2 400 471 072.00 24/04/2020 21 1 600 304 800.00 - - - 27/04/2020 23 1 200 225 360.00 2 175 34 125.00 28/04/2020 - - - 13 1 000 193 800.00 29/04/2020 - - - 41 5 000 1 041 000.00 4/5/2020 18 1 000 199 160.00 14 1 200 245 364.00 5/5/2020 - - - 20 2 000 417 000.00 6/5/2020 - - - 78 4 932 1 055 743.92 7/5/2020 - - - 38 3 053 676 361.62 8/5/2020 - - - 55 3 460 787 115.40 11/5/2020 43 2 800 615 160.00 - - - 12/5/2020 59 2 656 575 581.76 - - - 13/05/2020 39 2 344 500 186.16 - - - 14/05/2020 12 800 168 160.00 15 800 171 360.00 18/05/2020 - - - 74 6 000 1 333 080.00 19/05/2020 30 2 800 608 720.00 - - - 20/05/2020 17 1 200 256 080.00 7 630 137 743.20 21/05/2020 - - - 26 1 970 435 429.10 22/05/2020 - - - 21 1 600 359 360.00 25/05/2020 - - - 14 600 136 320.00 26/05/2020 - - - 50 5 061 1 156 134.84 27/05/2020 47 2 066 456 441.38 - - - 28/05/2020 7 934 203 555.96 61 3 900 875 199.00 29/05/2020 29 3 800 813 542.00 - - - 1/6/2020 - - - 33 3 400 750 516.00 2/6/2020 - - - 35 2 600 582 634.00 3/6/2020 6 600 131 760.00 7 600 136 320.00 4/6/2020 - - - 19 1 000 228 480.00 5/6/2020 - - - 8 800 184 640.00 8/6/2020 54 4 000 880 320.00 3 200 44 480.00 9/6/2020 26 2 400 516 960.00 - - - 10/6/2020 - - - 40 1 800 395 280.00 11/6/2020 30 3 000 635 190.00 - - - 12/6/2020 93 5 600 1 136 912.00 78 5 600 1 168 720.00 15/06/2020 33 2 600 533 650.00 33 2 600 550 368.00 16/06/2020 - - - 81 3 200 694 080.00 17/06/2020 - - - 2 400 88 080.00 19/06/2020 2 1 267 272 785.10 9 600 132 720.00 22/06/2020 1 200 43 040.00 7 257 56 311.27 23/06/2020 - - - 31 2 643 582 807.93 24/06/2020 28 3 200 691 616.00 - - - 25/06/2020 22 1 200 254 076.00 32 3 569 777 221.13 26/06/2020 3 200 44 880.00 51 3 431 771 426.04 30/06/2020 11 1 200 268 080.00 5 200 45 120.00

