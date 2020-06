Teleperformance : au Portugal remporte la certification Great Place to Work® pour la dixième année consécutive

Ce statut d’employeur de référence est le résultat d’un audit indépendant évaluant la confiance accordée au groupe par ses collaborateurs

Teleperformance (Paris:TEP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, annonce aujourd’hui avoir reçu pour la dixième année consécutive la prestigieuse certification indépendante de l’institut Great Place to Work® (GPTW®) pour ses opérations au Portugal. Teleperformance y emploie plus de 10 500 collaborateurs de 95 nationalités différentes qui servent les plus grandes entreprises du monde entier, tous secteurs d’activité confondus, et ce dans 36 langues. Teleperformance gère 11 campus ultramodernes à travers le pays. Actuellement, presque la totalité de ses effectifs travaille à domicile, grâce au modèle révolutionnaire de télétravail Cloud Campus.

Cette certification GPTW® 2020 et le passage rapide et efficace au télétravail au Portugal représentent deux belles réussites pour le groupe compte tenu des défis opérationnels posés par la crise mondiale du coronavirus.

Maurício Korbivcher, CEO et directeur pays de GPTW® Portugal, a déclaré : « L’ensemble de l’équipe félicite Teleperformance pour cette certification obtenue chaque année depuis dix ans, qui reconnaît le groupe comme un employeur de choix par ses employés. C’est le résultat d’un parcours exceptionnel. Cela reflète le renforcement de la proposition de valeur de Teleperformance auprès de ses employés et la mise en œuvre de politiques de ressources humaines en leur faveur. En dépit de la pandémie, le renouvellement de la confiance accordée par les employés montre aussi que Teleperformance au Portugal apporte une attention particulière à ses équipes et à leur diversité. Les employés ont répondu, sur la base du volontariat, à des enquêtes anonymes afin d’évaluer Teleperformance grâce à notre méthodologie, celle-là même que nous utilisons dans 60 pays et qui porte sur cinq critères : crédibilité, respect, équité, fierté et bonne entente. »

Joao Cardoso, CEO de Teleperformance Portugal, a commenté : « Recevoir à nouveau cette distinction de l’institut Great Place to Work® est un immense honneur. C’est une reconnaissance indépendante de notre engagement permanent envers nos collaborateurs ainsi que de la qualité de nos programmes de formation, de nos outils de développement professionnel, de notre environnement de travail et de nos infrastructures. Au fil des ans, nous avons progressé ensemble dans la gestion des talents, la formation et la culture d’entreprise. L’équilibre vie professionnelle-vie privée est aussi l’une de nos priorités. Être certifié par l’Institut GPTW® est la reconnaissance de l’impact positif de l’ensemble de nos réalisations dans ce domaine. »

Teleperformance, qui a fait du bien-être de ses collaborateurs une priorité au niveau mondial, compte 21 filiales considérées comme employeurs de premier plan par des experts indépendants : au Portugal, mais aussi en Albanie, en Allemagne, en Arabie saoudite, en Argentine, au Brésil, en Chine, en Colombie, au Costa Rica, aux Émirats arabes unis, en Grèce, en Inde, au Kosovo, à Madagascar, en Malaisie, au Maroc, au Mexique, aux Philippines, en République dominicaine, au Salvador et en Tunisie.

Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance, a déclaré : « Teleperformance au Portugal est une référence pour le reste du groupe, mais aussi pour l’ensemble du secteur. Nos effectifs, particulièrement diversifiés dans ce pays, comme en témoignent les 95 nationalités qui y sont représentées, servent des programmes pan-européens grâce au hub multilingue. Cette solution est un véritable vecteur d’innovation pour la gestion de l’expérience client et le développement de nouveaux modèles de travail, comme par exemple la nouvelle solution Cloud Campus, dédiée au télétravail. Le bien-être de nos effectifs est depuis toujours une priorité absolue pour notre groupe. Remporter la certification Great Place to Work® dix années de suite aurait été impossible sans l’engagement hors du commun de nos équipes. Cette performance reflète le haut niveau de motivation et de professionnalisme de collaborateurs formant une grande famille et repoussant constamment les limites de leurs performances. »

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters : TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans de nombreux secteurs. Le groupe propose une offre de services One-Office composée de trois grandes familles de solutions à forte valeur ajoutée : la gestion de l’expérience client, les services de back-office et le conseil en processus métiers (knowledge services). Ces solutions digitales intégrées garantissent des interactions clients réussies et des processus métiers optimisés reposant sur une approche intégrée High Tech-High Touch unique. Les 331 000 collaborateurs du groupe, répartis dans 80 pays, prennent en charge des milliards de connexions en plus de 265 langues et sur plus de 170 marchés dans une démarche d’excellence Simpler, Faster, Safer*. Cette mission s’appuie sur l’utilisation de solutions technologiques fiables, flexibles et intelligentes, des normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur, dans une approche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d’excellence.

En 2019, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 355 millions d'euros (6 milliards de dollars US, sur la base d’un taux de change de 1 euro = 1,12 dollar US) et un résultat net de 400 millions d’euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40, CAC Support Services, STOXX 600, S&P Europe 350 et MSCI Global Standard. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l’action Teleperformance fait partie de l’indice Euronext Vigeo Eurozone 120 depuis 2015, de l’indice FTSE4Good depuis 2018 et de l’indice Ethibel Sustainability Excellence Europe (confirmé en 2019).

* Plus simple, Plus rapide, Plus sûr.

Pour plus d’informations : www.teleperformance.com / Pour nous suivre sur Twitter : @teleperformance

