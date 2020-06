Teleperformance : certification GPTW en Malaisie

05/06/2020 | 08:04

Teleperformance indique avoir reçu pour la toute première fois le prix Great Place to Work (GPTW) pour ses opérations en Malaisie, avec 'une participation élevée des employés et des scores excellents dans l'ensemble des domaines évalués'.



'La certification GPTW 2020 revêt une importance toute particulière en cette période de pandémie de Covid-19, pleine de défis et de disruptions majeurs pour les entreprises partout dans le monde', souligne le groupe français de centres de contacts.



