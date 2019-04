Teleperformance : classé parmi les 100 meilleures sociétés de services externalisés au monde par l'IAOP® – 4 avril 2019

Le classement Best of The Global Outsourcing 100® est disponible dans son intégralité sur le site Internet de l'IAOP®, http://www.IAOP.org .

«Nous sommes ravis d'avoir, une fois encore, notre place dans ce classement de renom qui distingue des entreprises représentant toutes les spécialités du domaine des services externalisés dans le monde entier. Par son envergure, son exhaustivité et son indépendance, l'évaluation annuelle Global Outsourcing 100® de l'IAOP® valide pour nos clients et nos autres parties prenantes la qualité de notre modèle économique global, la pertinence de notre positionnement mondial et notre réussite financière », explique Daniel Julien, président etdirecteur général du groupe Teleperformance.

«Le Global Outsourcing 100® met en valeur le dévouement, l'expertise et le travail rigoureux des meilleures entreprises du marché des services externalisés, déclare Debi Hamill, présidente de l'IAOP®. Je félicite Teleperformance de faire partie du palmarès 2019 du Best of The Global Outsourcing 100® et d'êtrerégulièrement parmi les entreprises les mieux notées. »

Le classementBest of The Global Outsourcing 100® met à l'honneur les sociétés de services qui font preuve d'excellence dans cinq domaines clés : la taille et la croissance, les références clients, les distinctions et les certifications reçues, les programmes en faveur de l'innovation, et la Responsabilité sociale d'entreprise (RSE).

PARIS, le 4 avril 2019 - Teleperformance (Paris : TEP), leader mondial de la gestion omnicanal de l'expérience client externalisée, annonce ce jour faire partie du palmarès 2019 des 100 meilleures sociétés de services externalisés établi par l'Association internationale des professionnels de l'externalisation (International Association of Outsourcing Professionals® - IAOP®). Teleperformance est classé pour la cinquième année consécutive parmi les sociétés de services externalisés les plus importantes et performantes au monde, toutes catégories confondues.

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP - ISIN: FR0000051807 - Reuters: ROCH.PA - Bloomberg: TEP FP), leader mondial de la gestion d'expérience client omnicanal externalisée, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans un grand nombre de secteurs. Ses services de relations clients, de support technique, d'acquisition de clients, de conseil et d'analyse de données, ses solutions digitales intégrées et autres services spécialisés à haute valeur ajoutée garantissent des interactions clients réussies reposant sur des procédures fiables, flexibles et intelligentes. La société a développé les normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur et utilise une technologie propriétaire d'apprentissage approfondi pour plus de flexibilité à l'échelle mondiale.

Les 300 000 collaborateurs du groupe répartis dans 80 pays prennent en charge des milliards de connexions chaque année dans 265 langues et améliorent l'expérience client lors de chaque interaction. En 2018, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4 441 millions d'euros (5 256 millions de dollars US, sur la base d'un taux de change de 1 euro = 1,18 dollar).

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices : CAC Large 60, CAC Next 20, CAC Support Services, STOXX 600, SBF 120, S&P Europe 350, MSCI Global Standard. L'action Teleperformance fait également partie de l'indice Euronext Vigeo Eurozone 120 depuis décembre 2015 et de l'indice FTSE4Good depuis juin 2018, dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale et de la gouvernance d'entreprise.

Pour plus d'informations : www.teleperformance.com

Pour nous suivre sur Twitter : @teleperformance

ÀPROPOS DE L'IAOP®

Association internationale, l'IAOP®réunit clients, fournisseurs et consultants au sein d'un environnement collaboratif, fondé sur le partage des connaissances. Il favorise le développement professionnel et organisationnel, la reconnaissance, la certification et l'excellence afin d'améliorer les modèles économiques et les résultats. Grâce à son vaste réseau mondial, ses programmes de formation et de certification de premier plan, son centre de connaissance et à sa communauté d'adhérents, l'IAOP®aide les membres à apprendre, à se développer et à réussir. Pour en savoir plus sur les modalités de participation, veuillez consulter le site www.iaop.org.

CONTACTS