Teleperformance : distingué par Frost & Sullivan

03/08/2018 | 09:57

Teleperformance annonce avoir remporté le prix de l'Entreprise de l'année ('Company of the year') remis par Frost & Sullivan, dans la catégorie centres de contacts externalisés pour ces opérations en Europe.



C'est la deuxième année consécutive pour laquelle le groupe se classe en tête de cette catégorie et se voit récompensée pour ses résultats en termes de leadership, d'innovation technologique, de service client et d'offre de solutions stratégiques.



Les analystes de Frost & Sullivan ont confronté, en toute indépendance, les acteurs du marché et évalué leurs performances à l'issue d'entretiens, d'analyses et de recherches approfondis afin d'identifier les meilleures pratiques du secteur.



