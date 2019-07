Teleperformance : distingué par GPTW au Brésil

04/07/2019 | 07:55

Teleperformance annonce faire partie du palmarès 'Best Workplace for Women' au Brésil établi par Great Place to Work (GPTW), où les femmes représentent plus de 60% des effectifs du groupe et 53% des postes d'encadrement.



Seules 55 entreprises, sur près de 450 éligibles, ont été retenues dans le palmarès. L'évaluation portait notamment sur la qualité des pratiques et des politiques en faveur de la diversité et a également tenu compte des réponses apportées par les collaborateurs.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.