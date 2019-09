Teleperformance : distingué par Great Place to Work

04/09/2019 | 08:25

Teleperformance annonce avoir été désigné par l'institut Great Place to Work comme l'une des 'Best Companies to Work For' dans la région Nearshore pour la troisième année consécutive. Le Groupe a également reçu ce prix au Mexique pour la deuxième fois.



'Great Place to Work a défini une méthodologie rigoureuse et objective permettant d'identifier dans le monde entier les meilleurs environnements de travail dans tous les secteurs', explique le spécialiste de la gestion omnicanal de l'expérience client externalisée.



'Recevoir un prix 'Best Companies to Work For' est la meilleure des récompenses que peuvent décerner des collaborateurs à leur entreprise pour la qualité de leur environnement de travail', poursuit le Français.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.