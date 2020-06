Teleperformance : entrée dans le CAC40

12/06/2020 | 08:48

Le groupe de centres de contacts Teleperformance annonce que le conseil scientifique des indices d'Euronext a décidé le 11 juin de faire entrer son action dans l'indice CAC40, une décision qui prendra effet le 19 juin, après clôture du marché.



Cette entrée 'distingue le succès d'un parcours engagé il y a plus de 40 ans avec, notamment, un chiffre d'affaires et une capitalisation boursière multipliés respectivement par près de 3 et près de 10 sur les dix dernières années', commente son PDG Daniel Julien.



La capitalisation boursière du groupe à la clôture était plus de 12 milliards d'euros au 11 juin. La part du capital détenue par le public (flottant) est de 100% et est composée essentiellement d'investisseurs institutionnels répartis dans le monde entier.



