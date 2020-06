Teleperformance : intègre le CAC 40, indice principal de la Bourse de Paris

Regulatory News:

Teleperformance (Paris:TEP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, annonce que le conseil scientifique des indices d’Euronext a décidé le 11 juin de faire entrer Teleperformance dans l'indice CAC 40.

La capitalisation boursière du groupe à la clôture était plus de 12 milliards d’euros au 11 juin. La part du capital détenue par le public (flottant) est de 100 %* et est composée essentiellement d’investisseurs institutionnels répartis dans le monde entier.

Cette décision prendra effet le 19 juin 2020 après clôture du marché.

Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance, a déclaré : « Depuis sa création en 1978, Teleperformance a connu un développement rapide et un enrichissement continu de son portefeuille d’activités, grâce à une croissance organique régulière et une stratégie d’acquisitions ciblées, porteuses de valeur ajoutée. Le groupe est aujourd’hui un leader mondial de l’expérience client et des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, employant plus de 330 000 personnes réparties dans 80 pays, et régulièrement reconnu comme un employeur de référence sur son secteur. L’entrée de Teleperformance dans l’indice CAC 40 distingue le succès d’un parcours engagé il y a plus de 40 ans avec, notamment, un chiffre d’affaires et une capitalisation boursière multipliés respectivement par près de 3 et près de 10 sur les dix dernières années. Nous le devons à la formidable énergie des collaborateurs de Teleperformance dans le monde entier et à une démarche de management fondée sur cinq valeurs clefs : « Intégrité, Respect, Professionnalisme, Innovation, Engagement ». De nombreux nouveaux chapitres restent à écrire. Le monde se transforme rapidement et l’intégration agile de l’intelligence émotionnelle et du monde digital est au cœur de notre stratégie de développement. »

Les actions Teleperformance appartiennent également aux indices CAC Support Services, STOXX 600, S&P Europe 350, et MSCI Global Standard. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, Teleperformance fait partie de l’indice Euronext Vigeo Eurozone 120, de l’indice FTSE4Good et de l’indice Ethibel Sustainability Excellence Europe.

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters : TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans de nombreux secteurs. Le groupe propose une offre de services One-Office composée de trois grandes familles de solutions à forte valeur ajoutée : la gestion de l’expérience client, les services de back-office et le conseil en processus métiers (knowledge services). Ces solutions digitales intégrées garantissent des interactions clients réussies et des processus métiers optimisés reposant sur une approche intégrée High Tech-High Touch unique. Les 331 000 collaborateurs du groupe, répartis dans 80 pays, prennent en charge des milliards de connexions en plus de 265 langues et sur plus de 170 marchés dans une démarche d’excellence Simpler, Faster, Safer*. Cette mission s’appuie sur l’utilisation de solutions technologiques fiables, flexibles et intelligentes, des normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur, dans une approche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d’excellence.

En 2019, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 355 millions d'euros (6 milliards de dollars US, sur la base d’un taux de change de 1 euro = 1,12 dollar US) et un résultat net de 400 millions d’euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40**, CAC Support Services, STOXX 600, S&P Europe 350 et MSCI Global Standard. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l’action Teleperformance fait partie de l’indice Euronext Vigeo Eurozone 120 depuis 2015, de l’indice FTSE4Good depuis 2018 et de l’indice Ethibel Sustainability Excellence Europe (confirmé en 2019).

