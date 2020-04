Teleperformance : obtient son 10ème prix en 2020 en tant qu'employeur de référence

Teleperformance en Inde est certifié Great Place to Work® pour la 7ème fois

Regulatory News:

Teleperformance (Paris:TEP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, annonce aujourd'hui que ses opérations en Inde, comptant environ 70 000 collaborateurs répartis sur 40 sites, ont reçu pour la 7ème fois la prestigieuse certification Great Place to Work® (GPTW®), malgré le contexte de pandémie rendant les conditions de travail particulièrement difficiles.

Très rigoureuse, la méthodologie utilisée par l’institut Great Place to Work® pour établir son classement repose sur deux piliers : une enquête auprès des collaborateurs et un audit des pratiques en matière de gestion et de ressources humaines. Cette distinction récompense la grande confiance accordée par les employés à leur direction et les pratiques innovantes qui favorisent un environnement de travail épanouissant.

« Teleperformance est le leader mondial de la gestion omnicanal de l’expérience client. C’est avec la même passion et la même expertise que le groupe veille à l’épanouissement de ses collaborateurs. La réussite du groupe en la matière démontre parfaitement que l’expérience positive des collaborateurs se reflète dans la satisfaction du client. Cette priorité portée aux collaborateurs est un facteur de succès clef pour garantir d'excellentes interactions avec les consommateurs ; elle est particulièrement pertinente durant l’éprouvante crise sanitaire actuelle. » commente Prasenjit Bhattacharya, directeur général de GPTW India.

Au-delà de l’Inde, Teleperformance est actuellement reconnu comme un employeur de référence à travers de nombreuses filiales dans les régions Asie-Pacifique, Europe continentale, Moyen-Orient et Afrique, ainsi qu’en Amérique par les instituts GPTW® ou Best Places to Work. Ces évaluations réalisées par des tiers récompensent l’excellence des pratiques des employeurs, la culture des employés et la qualité de l’environnement de travail. Les évaluations sont principalement fondées sur les résultats d’enquêtes anonymes menées auprès des collaborateurs, sur des entretiens et sur des audits indépendants.

Holly Petroff, directeur général de l'institut Great Place to Work®, ajoute : « La direction de Teleperformance s'engage à offrir un lieu de travail d’excellence à chacun de ses collaborateurs, quelle que soit sa fonction au sein de l'organisation. Cet engagement est attesté par le fait que Teleperformance a reçu notre certification Great Place to Work® ou figure aujourd’hui dans l’un de nos classements nationaux Best Workplaces dans 17 pays. Teleperformance travaille actuellement à accroître le nombre de pays engagés dans le processus de certification Great Place to Work® en 2020, ce qui démontre l'importance accordée à l'écoute des employés et à leur bien-être dans le monde entier. »

Les opérations de Teleperformance sont actuellement reconnues dans 20 pays par des instituts tiers distinguant les employeurs de référence au niveau mondial : l’Albanie, l’Allemagne, l’Arabie Saoudite, l’Argentine, le Brésil, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, les Émirats arabes unis, l’Inde, le Kosovo, Madagascar, la Malaisie, le Maroc, le Mexique, les Philippines, le Portugal, la République dominicaine, le Salvador et la Tunisie.

Daniel Julien, président-directeur général de Teleperformance, déclare : « Réalisées d’une façon impartiale par des tiers indépendants, les évaluations de notre engagement en faveur des employés et de notre RSE constituent pour nous un baromètre objectif clef, et tout particulièrement en cette période de crise sanitaire mondiale inédite. Comme je l’ai déclaré récemment, en cette période de grande vulnérabilité, rien n’est en effet plus important que la sécurité et la santé de nos collaborateurs. Notre culture repose entièrement sur un environnement de travail sûr, varié et unique en même temps, permettant à tous nos professionnels de s’épanouir et de se développer au sein du groupe. Ces certifications obtenues dans toutes les régions du monde confirment que la protection et le bien-être de nos employés constituent toujours pour nous une priorité mondiale. Teleperformance reste pleinement engagé en faveur de la santé, de la sécurité et du succès de tous les membres de notre grande famille et de nos clients dans le monde entier. »

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters : TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans de nombreux secteurs. Le groupe propose une offre de services One-Office composée de trois grandes familles de solutions à forte valeur ajoutée : la gestion de l’expérience client, les services de back-office et le conseil en processus métiers (knowledge services). Ces solutions digitales intégrées garantissent des interactions clients réussies et des processus métiers optimisés reposant sur une approche intégrée High Tech-High Touch unique. Les 331 000 collaborateurs du groupe, répartis dans 80 pays, prennent en charge des milliards de connexions en plus de 265 langues et sur plus de 170 marchés dans une démarche d’excellence Simpler, Faster, Safer*. Cette mission s’appuie sur l’utilisation de solutions technologiques fiables, flexibles et intelligentes, des normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur, dans une approche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d’excellence.

En 2019, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 355 millions d'euros (6 milliards de dollars US, sur la base d’un taux de change de 1 euro = 1,12 dollar US) et un résultat net de 400 millions d’euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices : CAC Large 60, CAC Next 20, CAC Support Services, STOXX 600, SBF 120, S&P Europe 350, MSCI Global Standard. L’action Teleperformance fait également partie de l’indice Euronext Vigeo Eurozone 120 depuis décembre 2015 et de l’indice FTSE4Good depuis juin 2018, dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises.

* Plus simple, plus rapide, plus sûr.

Pour plus d’informations : www.teleperformance.com

Pour nous suivre sur Twitter : @teleperformance

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200414005762/fr/