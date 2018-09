Teleperformance : présente une nouvelle identité visuelle

05/09/2018 | 10:17

Spécialisé dans la gestion omnicanale de l'expérience client externalisée, le groupe Teleperformance dévoile aujourd'hui une nouvelle identité visuelle et un nouveau logo.



Ainsi, l'abréviation 'TP', utilisée pour désigner familièrement le groupe, sera notamment déclinée sur tous ses supports média, y compris son nouveau site internet.



'La nouvelle identité visuelle de Teleperformance reflète ce qu'est aujourd'hui le groupe et la transformation qui s'est opérée ces dernières années. Ce logo symbolise aussi la confiance, la loyauté et l'empathie envers tous ceux qui contribuent à la réussite de l'entreprise : les collaborateurs, les clients et leurs propres clients, les partenaires et les actionnaires', explique Teleperformance.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.