Teleperformance : remporte en Allemagne son premier prix Great Place to Work® pour le télétravail

Teleperformance est le premier employeur ayant plus de 100 collaborateurs en télétravail en Allemagne à obtenir la certification GPTW®

Teleperformance, un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, annonce aujourd’hui avoir reçu en Allemagne le tout premier prix Great Place to Work® (GPTW®) distinguant un employeur ayant plus de 100 collaborateurs en télétravail. Les opérations du groupe dans ce pays avaient déjà été récompensées à plusieurs reprises dans le passé. Le prix GPTW® 2020 Germany work-at-home récompense une performance supérieure au score de référence pour chaque critère. Cette évaluation indépendante et les scores accordés par les collaborateurs placent Teleperformance parmi les 5 % des meilleurs employeurs d’Allemagne, tous secteurs confondus.

La certification GPTW® 2020 Germany WAH intervient en pleine crise sanitaire mondiale et revêt une importance toute particulière en cette période pleine de défis et de perturbations majeurs pour les entreprises partout dans le monde.

Michel Schmidt, CEO, Teleperformance Allemagne, a déclaré : « La satisfaction de nos collaborateurs et la culture d’entreprise sont deux priorités importantes pour Teleperformance. Nous attachons une grande importance au fait d’offrir à nos employés un cadre de travail parfaitement en phase avec leur équilibre personnel. Cette certification Great Place to Work® confirme que nous sommes aussi un employeur de référence pour ceux qui souhaitent travailler depuis leur domicile. »

Yannis Tourcomanis, président de la zone Europe continentale, Moyen-Orient et Afrique (CEMEA) de Teleperformance, a commenté : « Nous sommes ravis que nos opérations en télétravail en Allemagne aient reçu ce prix Great Place To Work®, compte tenu surtout de la période actuelle et de ses défis. C’est une excellente occasion de rappeler que Teleperformance a fait de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs une priorité absolue, tout comme la continuité du service apporté à ses clients. »

Récompensé par de nombreux prix et certifications aux niveaux régional et mondial, Teleperformance compte également 21 entités nationales considérées comme employeurs de premier plan par des experts indépendants : l’Allemagne, mais aussi l’Albanie, l’Arabie saoudite, l’Argentine, le Brésil, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Grèce, l’Inde, le Kosovo, Madagascar, la Malaisie, le Maroc, le Mexique, le Portugal, les Philippines, la République dominicaine, le Salvador et la Tunisie.

Peter Ryan, analyste en chef chez Ryan Strategic Advisory, a souligné : « En tant qu’expert du secteur au niveau international, je connais bien Teleperformance : son management, ses capacités et ses opérations dans toutes les grandes zones géographiques et sur tous les marchés. Sa culture d’entreprise traduit deux priorités pour le groupe : l’excellence des résultats pour les clients et le soin apporté à ses propres collaborateurs. Le passage à un modèle de services reposant principalement sur le télétravail, en l’espace de quelques semaines, est une performance incroyable dont peu d’entreprises auraient été capables à une telle échelle et avec une telle précision. Cette transition permet non seulement de protéger le groupe, ses collaborateurs et ses clients au cours de la crise sanitaire actuelle, mais le rend encore plus fort pour réussir après la crise. »

Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance, a déclaré : « Nous avons réussi en six semaines seulement à faire passer en télétravail plus de 155 000 agents, soit plus de 66 % des effectifs opérationnels sur notre cœur de métier, à travers le monde. Cette mesure s’inscrit dans un effort permanent pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être de nos collaborateurs tout en assurant l’excellence de nos prestations pour nos clients. Cette certification “GPTW® work-at-home”, la première pour notre groupe, repose sur une enquête réalisée par un tiers auprès de nos collaborateurs en Allemagne. Leurs réponses, validées de façon indépendante, et les scores d’audit exceptionnellement élevés attestent l’efficacité et le bien-fondé de notre vision du télétravail. Cela nous va droit au cœur. »

