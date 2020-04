Teleperformance : remporte le prix Great Place to Work® pour la troisième année consécutive aux Philippines

Ce statut d’employeur de référence, obtenu avec une participation et des scores record, repose sur une vaste enquête réalisée par l’institut Great Place to Work® auprès des collaborateurs

Teleperformance (Paris:TEP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, annonce aujourd’hui avoir reçu le prestigieux prix Great Place to Work® (GPTW®) pour ses opérations aux Philippines (plus de 42 000 collaborateurs répartis sur 22 sites), et ce pour la troisième année consécutive. Les points marquants de cette distinction sont une participation record des employés et un score global jusqu’ici inégalé. En 2018, Teleperformance était devenu la première entreprise à remporter la certification GPTW® aux Philippines, tous secteurs d’activité confondus.

La certification GPTW® 2020 revêt une importance toute particulière en cette période de pandémie de Covid-19, pleine de défis et de disruptions majeurs pour les entreprises partout dans le monde.

José Carlos Bezanilla, CEO de GPTW® Grande Chine et Asie, a déclaré : « Plus de 80 % des quelque 42 000 collaborateurs de Teleperformance aux Philippines ont répondu à notre enquête anonyme visant à évaluer la confiance des employés. Il leur a été demandé de noter leur entreprise dans cinq domaines : crédibilité, respect, équité, fierté et bonne entente. Ce taux de participation exceptionnel confère à nos résultats une très grande fiabilité. Les réponses à l’enquête ont été rapprochées de façon indépendante avec des audits rigoureux sur le terrain, qui couvrent tous les aspects de l’environnement de travail, de la qualité des installations physiques et des équipements mis à la disposition des collaborateurs jusqu’à la culture d’entreprise. Nos observations attestent le soin et le respect portés par Teleperformance à ses employés et sont confirmées par le haut degré de confiance exprimée de façon claire envers leur entreprise à travers les 34 000 réponses reçues. Nous sommes ravis de décerner une fois encore la certification Great Place to Work® à Teleperformance aux Philippines ».

Mike Lytle, directeur des opérations de Teleperformance aux Philippines, a indiqué : « L’épidémie de Covid-19 n’a pas épargné les Philippines et notre priorité absolue est d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être de nos collaborateurs. Nous continuons de généraliser le télétravail dans la mesure du possible et prenons des mesures de prévention exceptionnelles pour ceux qui restent sur site. Nous sommes très heureux de recevoir la certification Great Place to Work® pour la troisième année consécutive, sachant qu’elle repose sur les retours impartiaux et objectifs de nos propres équipes. Cette récompense montre bien que nos collaborateurs savent à quel point ils comptent pour nous et que nous formons une grande famille. »

Au-delà de la procédure complète de certification GPTW®, Teleperformance aux Philippines se soumet régulièrement à des visites et des audits par des tiers tels que des experts indépendants du secteur. Cela inclut notamment des entretiens approfondis avec la direction et les clients de l’entreprise, des visites de sites et d’installations, des inspections d’opérations, ainsi que des groupes de discussion avec les employés. Les résultats de ces audits sont fréquemment cités à l’occasion de remises de prix pour bonnes pratiques dans le secteur, ainsi que dans les évaluations et les études réalisées par des cabinets d’analyses.

Krishna Baidya, directeur technologies de l’information et de la communication (APAC) de Frost & Sullivan, a commenté : « Mes collègues analystes et moi-même effectuons fréquemment des visites des opérations de Teleperformance et des sites d’autres entreprises ainsi que de leurs sous-traitants dans la zone Asie-Pacifique, afin d’évaluer les bonnes pratiques, les technologies et les tendances en constante évolution dans le domaine du digital. Nous nous rendons régulièrement sur les sites de Teleperformance à travers les Philippines depuis de nombreuses années. Ces sites, leurs mesures de sécurité, leurs avantages au personnel, ainsi que leurs opérations au sens large sont sans équivoque dignes d’être ceux d’un leader mondial dans son secteur. Il suffit de les avoir vus et d’y avoir passé du temps pour comprendre qu’ils se démarquent radicalement du reste de l’industrie aux Philippines et font office de référence pour les bonnes pratiques en matière d’attention portée aux ressources humaines. Les opérations de Teleperformance aux Philippines ont contribué de façon considérable au fait que le groupe a remporté huit fois de suite le prix Frost & Sullivan de l’entreprise de l’année en Asie-Pacifique : une performance absolument remarquable. »

Récompensé du titre d’entreprise de l’année décerné par Frost & Sullivan dans les zones EMEA, Amérique latine et Asie-Pacifique, Teleperformance compte également 20 entités nationales considérées comme employeurs de premier plan par des experts indépendants : les Philippines, mais aussi l’Albanie, l’Allemagne, l’Arabie Saoudite, l’Argentine, le Brésil, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, les Émirats arabes unis, l’Inde, le Kosovo, Madagascar, la Malaisie, le Maroc, le Mexique, le Portugal, le République dominicaine, le Salvador et la Tunisie.

Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance, a déclaré : « Nous sommes présents aux Philippines depuis 1996. C’est un pays et une équipe qui nous sont extrêmement chers. Les Philippines sont au cœur de nos stratégies régionales et offshore. Nous y avons massivement investi dans les ressources humaines, les installations et les technologies au fil des ans. Aujourd’hui, alors que nous sommes en guerre contre le Covid-19, nous continuons d’optimiser nos installations tout en développant le télétravail aussi rapidement que possible, de façon à préserver des milliers d’emplois, à protéger au mieux nos collaborateurs et à apporter le meilleur soutien qui soit à nos clients. Il est très réjouissant de voir que ce sont les propres employés de Teleperformance aux Philippines qui, en répondant massivement à une enquête indépendante, ont salué leur entreprise comme un formidable endroit où travailler. Cela nous va droit au cœur. »

