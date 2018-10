Teleperformance : revoit ses objectifs à la hausse

30/10/2018 | 18:19

Publié ce mardi soir, le chiffre d'affaires de Teleperformance s'est élevé à 1,08 milliard d'euros au titre du troisième trimestre 2018, reflétant une progression de 8,3% en données comparables.



Les revenus du groupe sur les 9 premiers mois de l'année s'établissent ainsi à près de 3,15 milliards d'euros, soit une hausse, là encore, de +8,3% par rapport à la même période en 2017.



Teleperformance a profité de cette solide publication pour revoir ses objectifs annuels, à savoir une hausse du chiffre d'affaires de plus de 8% à données comparables (contre plus de +7,5% auparavant), une marge d'Ebita courant sur chiffre d'affaires à plus de 13,5% (contre 13,3%) et la poursuite d'une forte génération de cash-flow disponible.



Le groupe confirme par ailleurs ses objectifs à moyen terme, et notamment, à l'horizon 2022, un chiffre d'affaires supérieur à 6 milliards d'euros ainsi qu'un Ebita récurrent supérieur à 850 millions.





