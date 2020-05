Teleperformance : révolutionne le télétravail avec TP Cloud Campus, sa nouvelle solution cloud de campus international

Une nouvelle façon de travailler pour optimiser l’expérience client et l’engagement des collaborateurs à distance

Regulatory News :

Teleperformance (Paris:TEP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, annonce aujourd’hui avoir déployé au niveau mondial un nouveau modèle révolutionnaire de télétravail : Teleperformance Cloud Campus (TP Cloud Campus).

Avant même le début de la crise sanitaire mondiale, le groupe travaillait sur la conception d’un modèle de travail optimisé reposant sur des équipes virtuelles, mondiales et connectées. Ces travaux visaient à améliorer l’expérience client et les performances opérationnelles, ainsi que le bien-être et l’engagement des collaborateurs. Cette nouvelle solution dans le cloud est à la fois unique et flexible et repose sur les outils propriétaires TAP™ (Technology, Analytics, Process) de Teleperformance et d’autres technologies très avancées. Teleperformance Cloud Campus convient à tous les secteurs, tous les marchés et tous les programmes. Teleperformance compte à ce jour plus de 200 000 collaborateurs à domicile à travers le monde, soit 80 % des effectifs. De plus en plus de clients et d’employés de Teleperformance poursuivront la transition vers ce modèle unique de travail/prestation en 2020.

Le déploiement de Teleperformance Cloud Campus a commencé dès 2019, soit bien avant le début de la crise sanitaire, dans divers secteurs d’activité tels que le e-commerce, les services aux collectivités, les télécommunications et la santé. Les fonctionnalités sont nombreuses et incluent notamment : le recrutement « virtuel » de talents, la formation, le développement, le coaching, le team-building, la formation, les interactions avec les clients, le contrôle qualité, le management et un environnement propice au bien-être et à une vie sociale de qualité pour les collaborateurs. Cette solution faisant appel à la gamification offre également aux employés des moyens de divertissement, d’apprentissage et de contacts dans le cadre de la nouvelle « vie de campus » de Teleperformance.

La proposition de valeur pour les clients repose sur le meilleur accompagnement pour assurer la continuité de leurs activités, l’amélioration de la performance des agents, le renforcement de la sécurité des données, une flexibilité sans équivalent à l'échelle mondiale et la capacité d’interagir à tout moment avec les équipes dédiées de Teleperformance.

Michael DeSalles, analyste principal, Frost & Sullivan a commenté : « Je suis depuis de nombreuses années Teleperformance en tant qu’expert de l’industrie. J’ai vu par le passé Teleperformance réinventer les centres de contact traditionnels pour en faire de magnifiques campus centrés sur les collaborateurs afin d’améliorer leur bien-être tout en optimisant les performances pour ses clients. Aujourd’hui, en créant ex-nihilo un nouveau modèle cloud de campus international, pouvant être déployé dans un nombre pratiquement illimité de langues, de secteurs et de marchés, le groupe établit une nouvelle référence sur son secteur, au bénéfice de ses clients et de leurs propres clients, ainsi que de ses collaborateurs. Teleperformance vient d’inventer l’environnement de travail virtuel de demain. »

70 % des collaborateurs du groupe dans le monde travaillent dans une filiale ayant obtenu une certification indépendante Top Employer. La semaine dernière, Teleperformance était le premier employeur ayant plus de 100 collaborateurs en télétravail en Allemagne à obtenir la certification Great Place to Work® (GPTW®). La solution Teleperformance Cloud Campus a été conçue pour aller au-delà des critères et normes de certification indépendante Top Employer pour les travailleurs à domicile à travers le monde.

Daniel Julien, président directeur général du groupe Teleperformance, a déclaré : « Bien entendu, les sites opérationnels conservent un rôle important dans notre stratégie. Toutefois, en tant que leader mondial de notre secteur et employeur de choix d’envergure internationale, nous nous interrogeons constamment sur nos modes de travail et nos solutions dans l’intérêt de nos clients et de leurs propres clients ainsi que, bien sûr, celui de nos collaborateurs. Nous avions commencé en 2019 à déployer la solution Teleperformance Cloud Campus auprès d’une sélection de clients. C’est un formidable modèle, tant pour ces derniers que pour le bien-être et le développement professionnel de nos collaborateurs travaillant à domicile. Nous nous sommes adaptés aux bouleversements liés à la crise sanitaire en faisant passer en télétravail 80 % de la totalité de nos effectifs à travers le monde. Teleperformance Cloud Campus permet d’organiser le télétravail de façon précise et efficace, afin de servir au mieux nos clients tout en prenant soin de nos collaborateurs travaillant à domicile (plus de 200 000 à ce jour), aujourd’hui et demain. »

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters : TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans de nombreux secteurs. Le groupe propose une offre de services One-Office composée de trois grandes familles de solutions à forte valeur ajoutée : la gestion de l’expérience client, les services de back-office et le conseil en processus métiers (knowledge services). Ces solutions digitales intégrées garantissent des interactions clients réussies et des processus métiers optimisés reposant sur une approche intégrée High Tech-High Touch unique. Les 331 000 collaborateurs du groupe, répartis dans 80 pays, prennent en charge des milliards de connexions en plus de 265 langues et sur plus de 170 marchés dans une démarche d’excellence Simpler, Faster, Safer*. Cette mission s’appuie sur l’utilisation de solutions technologiques fiables, flexibles et intelligentes, des normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur, dans une approche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d’excellence.

En 2019, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 355 millions d'euros (6 milliards de dollars US, sur la base d’un taux de change de 1 euro = 1,12 dollar US) et un résultat net de 400 millions d’euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices : CAC Large 60, CAC Next 20, CAC Support Services, STOXX 600, SBF 120, S&P Europe 350, MSCI Global Standard. L’action Teleperformance fait également partie de l’indice Euronext Vigeo Eurozone 120 depuis décembre 2015 et de l’indice FTSE4Good depuis juin 2018, dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises.

* Plus simple, plus rapide, plus sûr.

Pour plus d’informations : www.teleperformance.com / Pour nous suivre sur Twitter : @teleperformance

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200513005653/fr/