Une affaire à suivre Cela fait plusieurs fois que j'observe RCF à contre courant ces derniers jours (par exemple jeudi ou aujourdhui encore).

La chute violent de RCf est pour moi une enigme d'un point de vue fondamental.

En effet, RCf oeuvre dans les centres d'appels et on ne peut pas dire que ce soit un secteur particulièrement cyclique et pourtant l'action a beaucoup perdu depuis ses plus hauts.

D'un point de vue technique, après un double bottom vers 13,10€ l'action s'est vivement reprise du cette zone. Les cours ont maintenant largement dépasser les 15 euros et on combler le gap laissé ouvert vers 15,25. La cible du double bottom se situe vers 16,90 ce qui laisse encore de la marge.

Il faut également signaler que les volumes sont très conséquent en ce moment ce qui renforce la configuration.

Cependant, les indicateurs arrivent en zone de surachat et militent selon moi pour une petite consolidation à court terme vers les 15 euros avant de repartir à l'assaut des 16,90.



Je suis actuellement positionné sur la valeur avec 100 titres mais un pru pourri.



OTRADE59 et vaguebleu 1 autre membre participe à cette discussion