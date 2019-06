Televerbier : RÉSULTAT DU 1ER SEMESTRE 2018/2019

Le 18 juin 2019

Le Conseil d'Administration du 17 juin 2019 a examiné les comptes consolidés non audités du 1er semestre 18/19.

Compte de résultat consolidé (01.11.2018 au 30.04.2019)

Pour mémoire, le groupe TELEVERBIER, compte tenu de son activité, réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires au premier semestre ; le second semestre est essentiellement consacré aux travaux d'entretien et d'investissements.

(En millions de CHF) 2018/2019 2017/2018 Chiffre d'affaires 50,1 47,2 EBITDA 23,1 20,4 EBIT 10,9 8,1 Résultat net part du groupe 8,7 6,6

(En millions d'EUR) 2018/2019 2017/2018 Chiffre d'affaires 44,2 40,3 EBITDA 20,4 17,4 EBIT 9,6 6,9 Résultat net part du groupe 7,7 5,6 Cours de conversion EUR/CHF 1,133 1,170



La saison hivernale 2018/2019 a débuté le vendredi 2 novembre 2018 et s'est terminée comme prévu le 28 avril 2019. Les conditions météorologiques ont été excellentes lors de cette saison hivernale participant à la très bonne fréquentation du domaine skiable.

Toutes les activités ont bénéficié de ce contexte favorable et ont contribué positivement à l'évolution du chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'an dernier :

- L'activité remontées mécaniques à 38,6 MCHF (34,1 MEUR) enregistre une hausse de 2,3 MCHF (+6,3%) bénéficiant directement de la hausse des journées skieurs ;

- L'activité restauration à 4,6 MCHF (4,1 MEUR) connaît une augmentation de 0,44 MCHF (+9,5%) compte tenu de la hausse de la fréquentation ;

- La contribution des services techniques s'établit à 2,8 MCHF (2,5 MEUR) en légère hausse (+3,0%) ;

- Les autres produits d'exploitation se montent à 4,1 MCHF (3,6 MEUR) en hausse de 5,1% notamment en raison de l'augmentation des revenus des boutiques et maisons de vacances.

Au niveau du résultat d'exploitation la contribution par secteur se répartit comme suit :

- Domaines skiables : sous l'effet volume, le résultat d'exploitation progresse de 28,9% à 11,0 MCHF (9,7 MEUR) contre 8,6 MCHF (7,4 MEUR) l'an dernier ;

- Restauration : cette activité présente un résultat nul contre un déficit de -0,5 MCHF (-0,4 MEUR) l'année précédente. Cette progression est due à une meilleure gestion des coûts ;

- Services techniques : perte de -0,1 MCHF (0 MEUR) contre un bénéfice de 0,1 MCHF (0 MEUR) l'an dernier.

Les capitaux propres du Groupe s'établissent à 128,8 MCHF (113,7 MEUR) et la trésorerie nette d'endettement progresse à 12,9 MCHF (11,4 MEUR) à comparer à 4,4 MCHF (3,8 MEUR) il y a un an.

Le rapport financier semestriel sera mis à la disposition du public d'ici fin juin 2019. Il pourra être consulté directement sur le site internet www.televerbier.ch.



Perspectives 2018/2019

Pour l'exercice annuel se terminant au 31 octobre 2019, le groupe TELEVERBIER se fixe comme objectifs un chiffre d'affaires supérieur à 56 MCHF (49,4 MEUR) et un résultat net part du groupe entre 3,4 MCHF (3,0 MEUR) et 3,8 MCHF (3,4 MEUR).





TELEVERBIER SA : société suisse de remontées mécaniques

Cotée sur Euronext Paris – Valeurs étrangères - Code ISIN : CH0008175645 - TVRB



Contacts :

TELEVERBIER

Laurent Vaucher – Directeur général – l.vaucher@televerbier.ch

Nuno Dias – Directeur financier – n.dias@televerbier.ch

ACTUS Lyon

Guillaume Le Floch – Relations analystes/investisseurs – glefloch@actus.fr

Marie-Claude Triquet – Relations presse – mctriquet@actus.fr

