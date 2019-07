Telia : Barclays relève sa recommandation

01/07/2019 | 10:43

Barclays relève sa recommandation sur Telia directement de 'sous-pondérer' à 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 40 à 50 couronnes suédoises, dans le sillage de ses prévisions à moyen terme pour l'opérateur télécoms scandinave.



'Les hausses de prix récentes en Suède (mobile et fixe) devraient améliorer la croissance à l'avenir, et confirment notre vision que les marchés nordiques demeurent une bonne place pour investir', juge le broker.



Il ajoute que le titre parait encore cher en termes de ratio valeur d'entreprise / EBITDA, mais globalement comparable à ses pairs européens sur la base du free cash-flow, avec un meilleur mix géographique et des risques d'investissement fibre ou spectre plus bas.



