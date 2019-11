Feu vert conditionnel de l'UE au rachat en Suède de TV4 par l'opérateur Telia

Bruxelles (awp/afp) - La Commission européenne a donné mardi son feu vert, sous certaines conditions, au rachat par l'opérateur télécoms suédois Telia du groupe Bonnier Broadcasting, propriétaire de TV4, la première chaîne commerciale de Suède.

L'exécutif européen, gardien de la concurrence en Europe, avait ouvert le 10 mai une enquête approfondie sur ce rachat, craignant que Telia se retrouve en position dominante dans l'audiovisuel en Finlande et en Suède.

La Commission craignait notamment que cette opération entraîne une hausse des prix et une réduction des choix des chaînes de télévision et des contenus audiovisuels pour le consommateur, tant dans la télé traditionnelle que sur internet.

Pour dissiper ces craintes, Telia (opérateur historique dont l'Etat suédois est toujours un des principaux actionnaires) a promis toute une série de mesures correctives, valables en Finlande et en Suède, pour une durée de dix ans.

L'annonce de ce rachat en juillet 2018 avait d'ailleurs fait grincer des dents en Suède, où des responsables de l'opposition disaient craindre une position dominante de l'Etat dans l'audiovisuel.

Parmi la batterie d'engagements de Telia auprès de la Commission européenne, figurent notamment la cession sous licence à des télédistributeurs concurrents présents en Finlande et en Suède --et à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires--, des chaînes en clair et des chaînes payantes de base, ainsi que des chaînes de sport payantes premium, de l'entité issue du rachat.

