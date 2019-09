Telia : bien orienté après le conseil de Berenberg

17/09/2019 | 12:49

Les actions Telia sont en hausse de près de 1% à la Bourse de Stockholm après le relèvement d'opinion de Berenberg.



Le bureau d'analyses passe de 'vendre' à 'conserver' sur le groupe de télécommunication nordique, citant une vision plus positive du secteur suédois.



Le bureau d'analyses allemand relève également son objectif de cours de 37,3 couronnes suédoises à 42 couronnes suédoises.



Dans une note adressée aux clients, les analystes ont déclaré que les prix du leader du marché augmentaient cette année dans le secteur du fixe et surtout du mobile, ce qui constitue un 'signal encourageant'.



