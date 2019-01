Telia : dans le rouge après ses trimestriels

25/01/2019 | 11:28

Telia lâche 3,6% sur l'OMX, après la publication par l'opérateur télécoms d'une perte nette de 1,58 milliard de couronnes suédoises au quatrième trimestre, sous le poids des cessions des participations dans Ucell et Kcell.



Le groupe scandinave a vu sa marge d'EBITDA ajusté se dégrader d'un demi-point à 30,3% pour un chiffre d'affaires en hausse de 4,9% à plus de 22,2 milliards de couronnes (-2,9% hors effets de changes et de périmètre).



Affichant un free cash-flow opérationnel de 10,8 milliards de couronnes sur l'exercice écoulé, Telia déclare viser pour l'année qui commence une progression à une fourchette cible allant de 12 à 12,5 milliards.



