Telia : dans le vert après ses trimestriels

18/07/2019 | 13:37

L'action Telia gagne près de 2% sur l'OMX après la publication par l'opérateur télécoms scandinave d'un EBITDA ajusté en hausse de 16,7% à 7,5 milliards de couronnes suédoises, au titre de son deuxième trimestre 2019.



Ses revenus sont ressortis en croissance de 2,2% à 21,3 milliards, mais en baisse de 4,2% hors effets de changes et de périmètres. Le groupe suédois laisse ses objectifs annuels inchangés, anticipant toujours un second semestre plus fort que le premier.



