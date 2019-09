Telia : refuse de commenter les rumeurs sur Bonnier

09/09/2019 | 12:17

Telia a refusé de commenter les rumeurs des médias selon lesquelles le groupe aurait accepté des concessions dans le cadre de l'enquête en cours de la Commission européenne pour le rachat de Bonnier, l'une des plus grandes chaînes de télévision des pays nordiques.



Le groupe de télécommunications suédois a déclaré que l'enquête de l'UE était toujours en cours et qu'il travaillait 'de manière étroite et constructive' avec la commission.



La direction de Telia a indiqué qu'elle restait confiante et poursuivrait le dialogue, mais ne pouvait pas commenter davantage le processus tant qu'elle n'avait pas été officiellement informée d'une décision finale.



La Commission a jusqu'au 19 novembre pour donner sa décision sur cette opération.



Bonnier comprend les activités de publicité télévisée de TV4 Group (Suède) et MTV (Finlande), ainsi que les services de diffusion en continu et de télévision payante C More (Suède et Finlande).



