Telia : vend Moldcell et achève sa sortie d'Eurasie

14/02/2020 | 12:19

Telia a annoncé vendredi avoir accepté de vendre sa participation de 100% dans Moldcell, le deuxième plus grand opérateur de télécommunications de Moldavie, au conglomérat népalais CG Corp Global pour 31,5 millions de dollars.



Cela signifie que le groupe suédois de télécommunications a désormais achevé sa sortie d'Eurasie, ce qui lui permet de se concentrer pleinement sur les marchés nordiques et baltes.



Moldcell - qui représente environ 0,7% du chiffre d'affaires de Telia uniquement - compte environ 900 000 clients.



La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2020.



