Telia : Berenberg reste à 'vente'

13/05/2020 | 15:11

Berenberg réitère sa recommandation 'vente' sur Telia avec un objectif de cours abaissé de 30 à 29 couronnes suédoises, estimant que la baisse de dividende récente de l'opérateur télécoms scandinave ne sera pas suffisante.



Le broker allemand met aussi en avant la pression de l'endettement et les vents contraires sur les cash-flows qui 'ne laissent que peu de marges à la nouvelle direction pour des investissements dans la croissance et des initiatives stratégiques'.



