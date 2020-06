Telia : a obtenu de nouvelles fréquences 5G

Données financières SEK USD EUR CA 2020 90 442 M 9 783 M 8 664 M Résultat net 2020 7 461 M 807 M 715 M Dette nette 2020 89 141 M 9 642 M 8 539 M PER 2020 18,8x Rendement 2020 5,81% Capitalisation 138 Mrd 15 022 M 13 261 M VE / CA 2019 VE / CA 2020 2,52x Nbr Employés 20 844 Flottant 57,6% Graphique TELIA COMPANY AB Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TELIA COMPANY AB Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 23 Objectif de cours Moyen 36,20 SEK Dernier Cours de Cloture 33,85 SEK Ecart / Objectif Haut 35,3% Ecart / Objectif Moyen 6,96% Ecart / Objectif Bas -17,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Allison Kirkby President & Chief Executive Officer Lars-Johan Jarnheimer Chairman Magnus Zetterberg COO, Head-Global Services & Operations Douglas Gordon Lubbe Chief Financial Officer Agneta Ahlström Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TELIA COMPANY AB -15.90% 15 022 VERIZON COMMUNICATIONS -5.96% 240 376 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION -8.16% 86 602 DEUTSCHE TELEKOM AG 4.22% 81 316 SAUDI TELECOM COMPANY -2.46% 53 024 BCE INC. -0.65% 40 383