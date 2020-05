Telia : en recul avec des propos de broker

13/05/2020 | 14:59

Telia perd 2,4% sur l'OMX, sur fond de propos défavorables de Berenberg qui réitère sa recommandation 'vente' sur le titre de l'opérateur télécoms scandinave avec un objectif de cours abaissé de 30 à 29 couronnes suédoises.



Le broker met en avant la pression de l'endettement et les vents contraires sur les cash-flows qui 'ne laissent que peu de marges à la nouvelle direction pour des investissements dans la croissance et des initiatives stratégiques'.



