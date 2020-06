Telia : lancement de l'itinérance 5G dans les pays nordiques

30/06/2020 | 13:11

Telia annonce le lancement de l'itinérance 5G pour ses clients en Finlande, en Norvège et en Suède, permettant ainsi à ses clients d'utiliser leurs téléphones mobiles tout en voyageant à l'étranger, entre les réseaux 5G qu'il fait construire dans ces pays.



L'opérateur télécoms suédois ajoute qu'il prévoit aussi d'étendre son itinérance 5G au Danemark, ainsi qu'à l'Estonie et à la Lituanie, lorsque ses services commerciaux 5G deviendront disponibles dans ces trois pays.



