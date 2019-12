TELUS International : va racheter Competence Call Center

La fusion donne de l’ampleur à l’entreprise, enrichit son portefeuille de solutions intégrées numériquement et renforce sa présence en Europe

La valeur d’entreprise accrue, s’élevant à environ 3,8 milliards USD, positionne TELUS International pour une future introduction en bourse, prévue dans les 12 à 24 prochains mois

TELUS International, un innovateur en matière d’expérience client qui conçoit, crée et fournit des solutions numériques de nouvelle génération pour les marques mondiales, est ravi d’annoncer son projet de racheter Competence Call Center (CCC), un important fournisseur de services aux entreprises à plus forte valeur ajoutée mettant l’accent sur la gestion de la relation client et la modération de contenu. L’acquisition constituera la plus importante transaction dans l’histoire de TELUS International avec un prix d’achat d’environ 915 millions d’euros, soit environ 1 milliard USD (environ 1,3 milliard CAD), sous réserve des ajustements de clôture habituels.

Une fois finalisée, la fusion avec CCC devrait accroître substantiellement la valeur d’entreprise de TELUS International, à environ 3,8 milliards USD (environ 5 milliards CAD), permettant davantage aux actionnaires de la société, dont TELUS Corporation et les fonds affiliés à Baring Private Equity Asia (BPEA), de favoriser l'avancement continu de la stratégie de croissance fructueuse de TELUS International via une éventuelle future introduction en bourse, prévue dans les 12 à 24 prochains mois. Un communiqué de presse publié par TELUS Corporation donne des détails supplémentaires sur l’acquisition proposée.

« L’annonce d’aujourd’hui anticipe un nouveau jalon important pour notre société et illustre la capacité de notre équipe à amplifier nos efforts et notre dynamisme pour fournir les expériences client à forte interaction, rendues possibles par le numérique, qui sont de plus en plus demandées par les consommateurs d’aujourd’hui, en particulier le très demandé soutien linguistique en allemand et le domaine en forte croissance de la modération de contenu », a déclaré Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS International. « Après la fusion, la taille, la portée et l'ampleur de TELUS International augmenteront pour englober près de 50 000 des collaborateurs les plus inspirés, travaillant dans plus de 50 centres de prestation de services répartis dans 20 pays d’Amérique du Nord et centrale, d’Europe et d’Asie. Ils fourniront l’expérience client, la transformation numérique, la modération de contenu, la gestion du cycle de vie des TI, les services consultatifs et de conseil dans le numérique, la gestion du risque et un soutien administratif dans plus de 50 langues. »

Fondée en 1998 en Autriche, la société CCC a aujourd’hui son siège social à Berlin, en Allemagne, fournit ses services primés dans 11 pays européens et compte plus de 8 500 employés. Sa couverture géographique élargira la présence mondiale de TELUS International à 10 nouveaux pays1. CCC s’associe avec des marques mondiales de premier plan, principalement dans les secteurs en croissance rapide de la technologie, des médias et télécommunications, du commerce de détail, ainsi que des voyages et de l'accueil – des marchés verticaux clés pour la croissance de TELUS International. L’acquisition de CCC conduira à une importante diversification des opérations de TELUS International et de sa clientèle en Europe.

Dans le cadre de l’accord, TELUS International acquerra complètement CCC. L’acquisition devrait être finalisée au début du premier trimestre 2020.

« C’est un grand jour pour toute l’équipe de Competence Call Center alors que nous projetons d’unir les cultures bienveillantes communes à nos deux sociétés, axées sur le développement des membres de l’équipe et leur engagement à favoriser l’excellence dans le service à la clientèle », a expliqué Christian Legat, PDG de CCC. « Nous partageons l’engagement passionné de l’équipe de TELUS International à faire passer les clients en premier et nous réjouissons à l’idée de nous rapprocher dans le cadre d’une organisation unique afin d’amplifier la puissance, la portée et la performance de nos capacités combinées, au profit de nos clients et de nos équipes. »

« Une fois la fusion terminée, TELUS International deviendra l’un des plus importants fournisseurs de services aux entreprises à l’échelle mondiale », a ajouté M. Puritt. « Surtout, en plus de l’importante valeur stratégique et financière que nous comptons réaliser suite à la clôture de cette acquisition, nous saisirons simultanément l'occasion d'élargir la portée de notre contribution à la collectivité en incluant les régions supplémentaires où nous opérerons prochainement afin de contribuer utilement aux économies et collectivités locales saines, prospères et durables où nos nouveaux collaborateurs vivent, travaillent et élèvent leurs familles. »

À propos de TELUS International

TELUS International met l'accent sur la valeur des contacts humains pour concevoir, créer et offrir des expériences client high-tech et à forte interaction reposant sur des solutions numériques de nouvelle génération. Avec près de 40 000 collaborateurs et des centres de prestation de services en Amérique du Nord et centrale, en Europe et en Asie, TELUS International permet l’innovation en matière d’expérience client grâce à l'habilitation numérique, à un travail d'équipe inspiré, à une agilité d'esprit et à une culture bienveillante donnant la priorité aux clients. Les solutions de la société couvrent l’expérience client, la transformation numérique, la gestion du cycle de vie des TI, les services consultatifs et de conseil dans le numérique, la gestion du risque et le soutien administratif. Favorisant tous les stades de la croissance des sociétés, TELUS International s’associe avec certaines des marques les plus disruptives au monde dans les secteurs en forte croissance de la technologie, des services financiers et des fintech, des jeux, des voyages et de l'accueil, ainsi que des soins de santé. La société dessert des clients dans plus de 40 langues. Pour en savoir plus, consultez telusinternational.com

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une entreprise de communications et d'informatique dynamique et de premier plan mondial réalisant un chiffre d’affaires annuel de 14,6 milliards CAD et comptant 14,5 millions de connexions clients couvrant les domaines des communications sans fil, des données, des services IP, de la voix, de la télévision, du divertissement, de la vidéo et de la sécurité. Nous mettons à profit notre technologie leader mondiale pour permettre des résultats humains spectaculaires. Notre engagement de longue date de placer nos clients au centre de nos préoccupations nourrit chaque aspect de notre activité, faisant de nous un chef de file notable en matière de loyauté et d’excellence dans le service à la clientèle. TELUS Santé est le plus important fournisseur de systèmes informatiques de santé au Canada et TELUS International fournit les solutions de processus d'affaires les plus innovantes à certaines des marques les mieux établies au monde.

Nous sommes animés par notre objectif social passionné de connecter tous les Canadiens au profit du bien et notre philosophie – profondément riche de sens et durable consistant à donner là où nous vivons – a inspiré nos collaborateurs et retraités à contribuer à hauteur de plus de 700 millions CAD et 1,3 million de jours de service depuis 2000. Cette générosité sans précédent et cet effort de bénévolat incomparable ont fait de TELUS la société la plus généreuse au monde. Pour de plus amples informations au sujet de TELUS, veuillez visiter le site telus.com.

À propos de Baring Private Equity Asia

Baring Private Equity Asia (BPEA) est l’une des sociétés privées d'investissement alternatif les plus importantes et les mieux établies en Asie, avec un capital engagé total dépassant les 18 milliards USD. L'entreprise mène un programme d'investissement en participations privées favorisant le rachat d'entreprises et fournissant du capital de croissance à des entreprises aux fins d'expansion ou d'acquisition, en mettant particulièrement l'accent sur la région Asie-Pacifique. Elle investit également dans des sociétés du monde entier susceptibles de profiter d’une poursuite de l’expansion dans la région Asie-Pacifique. BPEA gère par ailleurs des fonds dédiés, axés sur l’immobilier et le crédit privés. Créée il y a 22 ans, l'entreprise compte plus de 180 employés répartis entre ses bureaux à Hong Kong, en Chine, en Inde, au Japon, à Singapour et en Australie. BPEA possède à ce jour plus de 40 sociétés en portefeuille actives dans toute l’Asie, avec un total de 220 000 employés et un chiffre d'affaires d'environ 39 milliards USD. Pour plus d’informations, consultez le site bpeasia.com.

Énoncés prospectifs :

Ce communiqué de presse contient des énoncés portant sur des événements futurs prévus, notamment les énoncés sur l'acquisition prévue de Competence Call Center (CCC) par TELUS International, le calendrier prévu de la transaction, les bénéfices attendus de la transaction et les plans pour son intégration (y compris les énoncés concernant les recettes escomptées de CCC ainsi que les revenus combinés et l’EBITDA de TELUS International pour 2019), les éventuels plans et le calendrier d’une introduction en bourse par TELUS International, ainsi que la valeur d'entreprise escomptée de TELUS International suite à l’acquisition. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de TELUS la formulation d’hypothèses et de prévisions, ils sont donc soumis à des risques et des incertitudes. Il n’est pas possible de garantir que l’acquisition sera finalisée comme prévu ou selon les termes et conditions décrits dans le présent communiqué de presse, que les autorisations réglementaires requises seront obtenues, que les résultats financiers ou bénéfices escomptés de la transaction (y compris la hausse attendue de la valeur d’entreprise de TELUS International) se réaliseront, ou qu’une introduction en bourse par TELUS sera finalisée selon l'échéancier prévu, ni même qu’elle sera finalisée. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent nos attentes au moment de la publication de ce communiqué et pourraient par conséquent changer par la suite. Il est recommandé au lecteur de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les événements réels futurs diffèrent considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué de presse est assujetti à une limitation de responsabilité et est publié sous réserve des hypothèses, réserves et facteurs de risque mentionnés dans le rapport de gestion du troisième trimestre 2019, dans le rapport annuel 2018, dans d'autres documents d'information publics de TELUS et dans les dépôts de la société auprès des commissions des valeurs mobilières au Canada (sur SEDAR à l’adresse sedar.com) et aux États-Unis (sur EDGAR à l’adresse sec.gov). À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

1Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Espagne, France, Lettonie, Pologne, (Roumanie - TELUS International dispose de sites existants), Slovaquie, Suisse et Turquie

