Temenos Group : La tendance haussière se craquelle 14/11/2018 | 09:29 vente conditionnée En attente

Cours d'entrée : 126CHF | Objectif : 110CHF | Stop : 134CHF | Seuil d'invalidation : 135CHF | Potentiel : 12.7% Techniquement, le titre Temenos Group donne des signes de faiblesse. Un retournement de tendance est actuellement suggéré avec un nouveau potentiel de repli à la clé.

On pourra se positionner à la vente en cas de rupture des 126 CHF pour viser les 110 CHF. Graphique TEMENOS GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 127.8 CHF.

Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

Points faibles Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Avec un PER attendu à 53.84 et 42.06 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

