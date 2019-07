Prévisions Temenos: revenus trimestriels attendus à 241,2 millions de dollars

Zurich (awp) - Le développeur genevois de logiciels bancaires Temenos publie mercredi 17 juillet ses résultats pour le 2e trimestre 2019. Huit analystes ont fourni des prévisions pour établir le consensus AWP.

T2 2019E* (en mio USD) consensus AWP T2 2018A* revenus: - groupe 241,2 204,0 - licences de logiciels 109,2 89,7 - maintenance 86,2 75,0 - services 46,4 39,3 Ebit 69,9 57,7 (en %) marge Ebit 28,9 28,3 (en USD) BPA 0,76 0,64 * tous les chiffres non-IFRS

FOCUS: de l'avis des analystes, Temenos devrait avoir poursuivi sa solide croissance au 2e trimestre, même si les 18% affichés entre janvier et fin mars ne devraient pas être atteints. La marge Ebit devrait quant à elle à nouveau se situer juste en-dessous de 30%.

OBJECTIFS: En avril dernier, Temenos a confirmé les prévisions pour l'ensemble de l'année 2019 présentées en février. Pour l'année en cours, le groupe genevois table sur une croissance du chiffre d'affaires (hors normes IFRS), à taux de change constants, l'ordre de 16 à 19%. L'entreprise devrait atteindre la "masse critique" en 2019 avec des revenus de près d'un milliard, comme annoncé en mai. L'Ebit (non-IFRS) devrait se situer entre 310 et 315 millions de dollars.

En mai, le fournisseur de logiciels bancaires s'est également fixé des objectifs à moyen et long terme. La société vise une croissance du chiffre d'affaires à long terme (hors normes IFRS) d'au moins 10 à 15% par an en moyenne. Et un objectif de plus de 36% a été fixé pour la marge Ebit.

POUR MEMOIRE: dans le domaine des licences logicielles, Temenos vise une croissance moyenne du chiffre d'affaires d'au moins 15% par an sur le long terme. En termes de bénéfice par action - et non sur la base des normes comptables IFRS - la société vise également une progression moyenne d'au moins 15% par an.

Sur une période de trois à cinq ans, Temenos s'est également fixé comme objectif d'augmenter sa marge Ebit de 100 à 150 points de base par an.

En juin, le nouveau directeur financier de Temenos, Panagiotis Spiliopoulos, a confirmé les objectifs. L'activité de Temenos n'est pas cyclique, mais plutôt tirée par les investissements structurels des banques dans la numérisation. Bien que les deux derniers trimestres aient été mauvais pour les banques, cela n'a pas conduit à une réduction des investissements à long terme, avait relevé M. Spiliopoulos.

COURS DE L'ACTION: cette année, le titre Temenos a déjà bondi de près de 50%, ne parvenant toutefois pas à se maintenir au niveau de son plus haut annuel atteint fin mai. Actuellement, il se négocie à environ 177 francs suisses.

