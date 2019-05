Temenos prolonge son contrat avec ARB Apex Bank

Genève (awp) - Temenos a prolongé un contrat en Afrique: la ghanéenne ARB Apex Bank a décidé de continuer de travailler avec les produits du concepteur genevois de logiciels bancaires, a indiqué ce dernier jeudi. ARB utilise notamment le produit de banque numérique Infinity et le produit bancaire de base T24.

La banque africaine fonctionne comme une "mini" banque centrale pour les banques indigènes et communautaires du Ghana. Elle relie 144 banque et plus de 700 filiales. Plus de six millions de clients et près de sept millions de comptes sont desservis avec les produits Temenos.

uh/rp