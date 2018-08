Tenaris : soutenu par une note de broker

23/08/2018 | 15:01

Tenaris prend 1,8% et s'inscrit ainsi à contre-courant de la tendance à Milan (-0,5% sur le FTSE MIB), soutenu par Jefferies qui entame un suivi sur le titre du fabricant de tubes sans soudures à 'achat' avec une cible de 18 euros.



Il met en avant son exposition à l'OCTG américain, un free cash-flow en amélioration et un potentiel de hausse pour les retours aux actionnaires en 2019, alors que son pair Vallourec a selon lui un rapport rendement risque plus équilibré.



'Une demande en produits tubulaires pour pays pétroliers (OCTG) en amélioration, couplée au vent favorable de la Section 232, tire les prix à la hausse', estime le broker, qui prévoit plusieurs années d'augmentation séquentielle des résultats pour les producteurs OCTG.



