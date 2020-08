Exclusif-Les USA pourraient bannir l'application TikTok des "stores"-document

Données financières CNY USD EUR CA 2020 475 Mrd 68 446 M 58 252 M Résultat net 2020 115 Mrd 16 554 M 14 089 M Tréso. nette 2020 65 927 M 9 498 M 8 083 M PER 2020 38,7x Rendement 2020 0,27% Capitalisation 4 371 Mrd 630 Mrd 536 Mrd VE / CA 2020 9,06x VE / CA 2021 7,24x Nbr Employés 64 238 Flottant 60,4% Graphique TENCENT HOLDINGS LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TENCENT HOLDINGS LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 46 Objectif de cours Moyen 506,27 CNY Dernier Cours de Cloture 459,92 CNY Ecart / Objectif Haut 36,5% Ecart / Objectif Moyen 10,1% Ecart / Objectif Bas -21,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Hua Teng Ma Executive Chairman & Chief Executive Officer Chi Ping Lau President & Executive Director Yu Xin Ren COO & President-Interactive Entertainment Group Shek Hon Lo Chief Financial Officer & Senior Vice President Chen Ye Xu Chief Information Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TENCENT HOLDINGS LIMITED 36.71% 615 589 NETFLIX, INC. 49.39% 213 178 PROSUS N.V. 16.64% 148 624 NASPERS LIMITED 34.14% 74 850 UBER TECHNOLOGIES, INC. 8.51% 56 557 SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. 66.49% 46 645