L'économie de l'abonnement a de l'avenir, selon Thematics AM

PARIS, 14 février (Reuters) - sL'abonnement, qui a fait la fortune de Netflix ou de Spotify, n'est pas simplement un mode de consommation en plein essor mais également un thème d'investissement porteur, dit-on chez Thematics Asset Management.

La société de gestion, affiliée de Natixis Investment Managers, croit tellement à l'économie de l'abonnement qu'elle vient de lancer un fonds qui lui est dédié.

"Le principe est d'investir dans des sociétés qui, au lieu de vendre un produit vedette, offrent une gamme diversifiée de produits par le biais d'un abonnement mensuel ou annuel", a expliqué Mohammed Amor, directeur général de Thematics AM, lors d'un point de presse à Paris.

Ce thème d'investissement attrayant continuera de croître à l'échelle mondiale, a fait valoir pour sa part le gérant du fonds, Nolan Hoffmeyer.

"Les entreprises ayant adopté ce modèle commercial attirent de plus en plus de clients qui privilégient aujourd'hui l'utilisation et l'expérience et se détournent du concept de propriété, une véritable tendance qui façonne l'avenir de la consommation", a-t-il dit.

Les stars de cet univers sont les acteurs du "streaming" vidéo ou musical comme Netflix ou Spotify mais le secteur, favorisé par l'essor des technologies du numérique, est beaucoup plus vaste.

L'on y croise les opérateurs télécoms, figure historique avec les abonnements de téléphonie mobile, mais aussi des acteurs plus surprenants comme Dollar Shave Club, qui propose la livraison sur abonnement de produits de rasage et a été racheté pour un milliard de dollars par Unilever en 2016.

SIMPLE ET SANS CONTRAINTE

L'abonnement permet aussi l'utilisation de salles de sport ou l'accès à des véhicules et à des jeux vidéo.

Les consommateurs y trouvent leur avantage en raison de la simplicité du procédé, de l'absence de contrainte et de la large palette de produits ou de services à laquelle il donne accès, a expliqué Mohammed Amor.

Les professionnels sont également concernés avec des abonnements pour des logiciels d'entreprise ou encore pour l'accès à des données et leur stockage.

Le fonds, en actions, regroupe environ 200 valeurs, avec une forte exposition aux Etats-Unis mais également la présence des économies émergentes, via par exemple Tencent Music, l'équivalent chinois de Spotify, et un biais en faveur des petites et moyennes capitalisations.

Il s'inscrit dans l'investissement thématique dans lequel se spécialise la société de gestion créée il y a un peu plus d'un an, une approche de long terme s'adaptant aux changements structurels à l'oeuvre dans tous les secteurs de l'économie mondiale.

La stratégie de Thematics AM repose sur quatre piliers que sont l'évolution démographique, la mondialisation, l'innovation et la raréfaction des ressources, a expliqué Mohammed Amor.

"L'économie de l'abonnement est un thème innovant et durable, soutenu par ces moteurs de croissance séculaires", a-t-il dit. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)