Tencent Holdings Limited : A l'assaut de la croissance

Grâce au développement des réseaux sociaux en Chine, l'obtention de licences internationales et le développement de nombreux partenariats, Tencent a connu une croissance impressionnante au cours des 10 dernières années et a rapidement su s'imposer comme un poids lourd du secteur.

Devant le succès grandissant des services de streaming, Tencent s'est lancé à la conquête de ce secteur développant notamment WeTV, une application qui s'est rapidement internationalisée, proposant ainsi des contenus en anglais, en thaïlandais, en hindi, etc. et qui compte plus de 110 millions d'abonnés.

Cette nuit, l'agence de presse Reuters a rapporté de deux sources anonymes que Tencent avait approché son concurrent Baidu pour racheter des participations dans iQIYI, une plateforme similaire à WeTV.

Même si les principaux intéressés n'ont pas souhaité s'exprimer, ce développement pourrait permettre à Tencent de dominer le marché chinois du streaming.

Reuters a également souligné que iQIYI n'avait pas encore atteint son seuil de rentabilité et que si elle était amenée à lever des capitaux, la dégradation des relations sino-américaines pourrait dissuader les potentiels investisseurs américains.

D'autres projets de développement ont également été dévoilés par Tencent. Hier soir le consortium dont elle fait partie a proposé de racheter la plateforme de vente automobile Yixin. Nokia a également annoncé ce matin avoir signé des contrats avec Tencent et Baidu pour la fourniture d'infrastructures de câblage optique.