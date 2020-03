Tencent Holdings Limited : WeDoctor veut s'introduire à Hong Kong

La société basée à Hangzhou, qui compte Tencent Holdings Ltd et Goldman Sachs parmi ses bailleurs de fonds, chercherait à lever 1 Md$ en entrant en bourse à Hong Kong. Il s'agirait de la plus grosse opération depuis que l'épidémie de coronavirus a éclaté.

Fondé en 2010 par Jerry Liao, expert en intelligence artificielle, WeDoctor compte plus de 210 millions d'utilisateurs enregistrés, principalement en Chine, pour ses services de prise de rendez-vous, de prescription et de diagnostic en ligne. Il est également relié à environ 3 200 hôpitaux et 360 000 médecins. L'entrée en bourse aura probablement lieu au second semestre 2020. Elle concernera le cœur de métier, mais pas forcément toutes les activités, aux dernières rumeurs. La société a refusé d'en dire plus sur ses projets.

WeDoctor a levé 500 M$ lors d'un tour de table en mai 2018. A l'époque, la société était valorisée 5,5 Mds$. Ce n'est pas le premier acteur du secteur à tenter l'aventure boursière. Deux ans plus tôt, le rival Ping An Good Doctor (Ping An Healthcare) avait levé 1,1 Md$.